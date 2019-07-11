Татар-информ

11 июля 2019, 14:46

Общество

Фарид Мухаметшин оценил сувенирную продукцию Visit Tatarstan на выставке в Госсовете РТ

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Общество

Фарид Мухаметшин оценил сувенирную продукцию Visit Tatarstan на выставке в Госсовете РТ

Фото: Рамиль Гали

Вся продукция выполнена местными мастерами с учетом национального колорита, пользуется большим спросом у туристов, отметил глава парламента.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В здании Госсовета РТ сегодня была открыта выставка сувенирной продукции официального туристического бренда республики Visit Tatarstan. С ее экспозицией ознакомился глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Вся продукция выполнена местными мастерами с учетом национального колорита. Она пользуется большим спросом у гостей республики», – заметил Председатель Госсовета РТ, приглашая депутатов посетить выставку в перерыве 49-го заседания парламента.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов у выставочного стенда сообщил Фариду Мухаметшину, что более 100 экземпляров продукции представлены в супермаркетах, сувенирных лавках и в туристско-информационном центре Казани. По его словам, особо большим спросом в прошлом году пользовались местные варежки, шарфы и шапки.

«Спасибо за такую продукцию. Рекламируйте ее и дальше», – сказал глава парламента.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова отметила, что идею организовать выставку в Госсовете РТ с удовольствием поддержали.

«Интересно показать татарстанскую сувенирную продукцию депутатскому корпусу и всем, кто приходит на заседание, чтобы они тоже могли приобрести ее и использовать в своей работе, – поделилась она. – Мы представляем сувенирную продукцию Visit Tatarstan. Это официальный туристический бренд республики. Одна из наших задач – внедрять современные образы Татарстана в сувенирную продукцию, чтобы ее узнавали и любили, в том числе через подарки, вещи, которые применимы в быту, чтобы туристы ее увозили с собой и дарили».

На выставке, например, были представлены одежда, сумки, разделочные доски, чехлы для телефона и многое другое. «Все эти вещи будут напоминать гостям республики о Татарстане, о том, какой он яркий и привлекательный», – заявила Дильбар Садыкова.

Внедрением бренда, продвижением продукции в стиле Visit Tatarstan занимается Центр развития туризма РТ. Продукция Visit Tatarstan отмечена званием лучшего туристического сувенира в номинации «Сувенирная линейка региона».  

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