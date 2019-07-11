Стартовал прием заявок на конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных НКО РТ

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). До 31 августа принимаются заявки на конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Республики Татарстан. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурс проводится по номинациям:

— «Лучший телесюжет (или телепередача) по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

— «Лучший радиосюжет (или радиопередача) по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

— «Лучшая публикация в печатных СМИ по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

— «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан».

Документы нарочно или почтой принимаются по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж (отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью).

Также документы можно отправить на электронную почту: konkurs.nko2018@gmail.com с пометкой «Конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан».

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