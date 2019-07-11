Татар-информ

11 июля 2019, 14:30

Экономика и финансы

«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень

Экономика и финансы

«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень

Экосистема Solar MSS разработана на основе опыта реализации нескольких сотен проектов по направлению Единой платформы сервисов кибербезопасности.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). «Ростелеком» представляет экосистему сервисов кибербезопасности Solar MSS, решающих задачи по защите от киберугроз. Предложение актуально для российских организаций, которые находятся в процессе цифровой трансформации. Теперь деятельность «Ростелекома» в области кибербезопасности включает два направления — сервисы на базе лидирующего российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и управляемые сервисы кибербезопасности на базе экосистемы Solar MSS.

Экосистема Solar MSS разработана на основе опыта реализации нескольких сотен проектов по направлению Единой платформы сервисов кибербезопасности (ЕПСК). Она включает 9 взаимоинтегрированных управляемых сервисов кибербезопасности. Между ними налажен процесс обогащения телеметрией по угрозам и атакам, что позволяет непрерывно совершенствовать технологии и политики безопасности каждого из них. За эксплуатацию и обновление средств защиты отвечает команда аналитиков, обеспечивающая клиентам непрерывную защиту от кибератак в режиме 24 на 7. 

Валентин Крохин, директор по развитию компании «Ростелеком-Солар», дочерней компании ПАО «Ростелеком»: «Ввиду растущего спроса на сервисы ЕПСК при создании Solar MSS потребовалось увеличение как емкости платформы для обеспечения новых подключений, так и существенная модернизация внутренней архитектуры для оптимального управления сервисами. Комплекс технологий Solar MSS подобран таким образом, чтобы обеспечивать защиту от всех основных типов атак с возможностью фокуса на сегментах, наиболее критичных для каждой отдельной организации. В планах дальнейшего развития экосистемы — интеграция новых технологий, решающих более специфичные задачи».

Опыт оказания сервисов, накопленный с момента запуска Единой платформы сервисов кибербезопасности в ноябре 2018 года, позволил не только оптимизировать и усовершенствовать каждый сервис в отдельности, но и связать их в наборы технологических бандлов. Такой подход позволяет заказчикам решать не атомарные проблемы информационной безопасности, а комплексные задачи обеспечения безопасности бизнеса. 

Текущий перечень задач, решаемых Solar MSS, включает:

обеспечение безопасности внешнего периметра и защиту от вторжений для организаций всех отраслей деятельности, включая защиту государственных информационных систем с использованием сертифицированных технических средств; 

обеспечение безопасности критичных веб-ресурсов, начиная от выявления уязвимостей или ошибок разработчиков до защиты от DDoS-атак — как канальных, так и уровня приложений; 

комплексное противодействие фишинговым атакам: техническое — в части защиты почтовых каналов и организационное — в части тренингов по повышению осведомленности пользователей;

комплексный контроль действий пользователей в сети Интернет от URL-фильтрации до контроля используемых приложений. 

Лидирующий российский центр мониторинга и реагирования Solar JSOC обогащает все сервисы Solar MSS экспертной аналитикой, техническими индикаторами киберугроз и проверенными методами противодействия злоумышленникам. Благодаря этому заказчик получает не инструмент, который требует специализированных навыков и глубокой технической экспертизы, а работающую бизнес-функцию защиты от цифровых угроз.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. 

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в Интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 870 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.


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