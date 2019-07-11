Умер один из основателей Казанской школы фотографии Юрий Филимонов

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). 9 июля в Казани в возрасте 77 лет ушел из жизни член Союза фотохудожников и Союза журналистов России, один из основателей Казанской школы фотографии Юрий Филимонов. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его друг Эд Хак.

«Вчера скончался наш коллега, фотограф, путешественник, добрый и отзывчивый друг, заботливый семьянин Юрий Геннадьевич Филимонов», — говорится в сообщении.

Похороны пройдут 12 июля в 10 утра по адресу: ул. Королева, 67. Прощание с фотографом пройдет в городском хосписе.

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