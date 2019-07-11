В Татарстане в первую субботу сентября будут отмечать новый праздник – День садовода

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане будет установлен новый республиканский праздник — День садовода. Его будут отмечать в первую субботу сентября. Такое решение поддержали сегодня депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.

«Считаем, что учреждение нового праздника “День садовода” станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в Татарстане и дополнительной консолидацией нашего общества», — сказал депутат Госсовета РТ Валерий Власов.

Власов отметил, что в Татарстане насчитывается более тысячи садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан, почти миллион татарстанцев считают себя садоводами и огородниками, и практически каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству.

Руководство Татарстана уделяет особое внимание вопросам оказания помощи садоводам, подчеркнул депутат. Так, с 2017 года в республике реализуется за счет средств бюджета РТ программа инфраструктурного развития садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. С 2018 года начата реализация еще одной программы по оказанию господдержки садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан путем предоставления из бюджета РТ субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, расположенной на их территории.

Подобные праздники существуют в ряде регионов России.

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