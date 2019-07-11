Ахмет Доган: Казань — это вторая точка, где мы хотели бы открыть культурный центр Турции

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Татьяна Леухина). Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган выразил желание видеть в Казани второй турецкий культурный центр. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Первое учреждение имени Юнуса Эмре находится в Москве. Ахмет Садык Доган пояснил, что подобные представительства в других странах открываются на взаимной основе.

«В Москве у нас открылся центр имени Юнуса Эмре, Россия открыла в Турции свой культурный центр. И если еще один откроется, то это должно быть на взаимной основе. Это представители двух стран между собой должны договориться, что параллельно будут открываться два центра. И если такое решение будет принято, то первая точка, где мы хотели бы открыть этот центр, — это Казань», — отметил спикер.

Он добавил, что сейчас в Казани проводятся курсы по изучению турецкого языка: «Было небольшое представительство для проведения курсов турецкого языка при КФУ. Сейчас эти курсы турецкого языка продолжаются, кроме того, в Доме дружбы народов дети от смешанных российско-турецких браков могут изучать родной язык».

Ахмет Садык Доган рассказал, что консульство Турции поддерживает проведение этих курсов учебными и дидактическими материалами, а также поощряет их слушателей сертификатами.

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