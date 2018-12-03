В Татарстане доходы от налога на самозанятых не будут направлять в местные бюджеты до 2023 года

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Доходы от налога на самозанятых в Татарстане не будут перечислять в местные бюджеты до 1 января 2023 года. Такое решение приняли сегодня депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.

Согласно республиканскому закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РТ» налог на профессиональный доход, подлежащий зачислению в бюджет Татарстана, передается в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов по нормативу 100%.

Взаимодействие физлиц с налоговыми органами ведется через мобильное приложение «Мой налог», отметил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. «Технические возможности мобильного приложения не позволяют осуществлять зачисление налога на профессиональный доход напрямую в городские и местные бюджеты. Изменения в приложение “Мой налог” вносить не будут», – добавил депутат.

По его словам, идет формирование бюджета республики на следующий трехлетний период, поэтому необходимо продлить приостановление действия нормы Бюджетного кодекса РТ по передаче на местный уровень доходов по этому налогу до 1 января 2023 года. Таким образом, средства от налога на самозанятых будут концентрироваться в республиканском бюджете.

Леонид Якунин заверил, что местные бюджеты в данной ситуации ничего не потеряют, средства будут перечислены субсидиями.

Ранее действие нормы Бюджетного кодекса РТ о зачислении поступающих сумм налога в бюджеты городских и сельских поселений, а также городских округов было приостановлено до 1 января 2020 года.

Татарстан наряду с Москвой, Московской и Калужской областями с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.