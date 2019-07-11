Из бюджета РТ выделили 42 млн рублей на дорогу к возможному месту строительства ветропарка

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). ГКУ «Главтатдортранс» заказало реконструкцию автомобильной дороги Красновидово — Сюкеево в Камско-Устьинском районе РТ. Начальная сумма контракта — 42 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Источник финансирования — бюджет РТ», — говорится на сайте. Прием заявок продлится до 19 июля.

В селе Красновидово может разместиться самый мощный ветропарк в Татарстане. На этой площадке среднегодовая скорость ветра составила 7,7 м/с, рассказал ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев.

«Следующий район по скорости ветра — это Сорочьи горы, там 7,55 м/с, и третья по скорости ветра Измери — Спасский район, там скорость 7,35 м/с», — отметил эксперт.

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