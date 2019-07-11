Кафтаны из «Великолепного века»: в Казани пройдет дефиле кафтанов Османского периода

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В честь перекрестного Года культуры и туризма России и Турции в Казани пройдет дефиле кафтанов османского периода. Об этом сообщил генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мероприятия в рамках перекрестного года культуры России и Турции будут продолжаться. Планируется выставка и дефиле кафтанов Османского периода. Кафтан — это одежда, которую носили в сериале „Великолепный век“», — поделился генконсул.

Дефиле планируют провести в августе.

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