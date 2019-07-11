В Сармановском районе РТ определили лучшие хозяйства по готовности комбайнов к уборочной кампании

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Сармановском муниципальном районе республики определили лучшие хозяйства по готовности зерноуборочных комбайнов и другой техники к уборочной кампании. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что комиссия, в частности, проверила техническое состояние зерноуборочных комбайнов, тракторов, пресс-подборщиков соломы, обеспеченность комбайнов средствами пожаротушения и аптечками первой медицинской помощи, укомплектованность хозяйств механизаторами (комбайнерами, трактористами-машинистами), готовность уборочно-транспортного комплекса к уборке урожая.

В состав комиссии вошли начальник отдела контроля качества ремонта и эксплуатации сельхозтехники АО «Агросила-Сервис» Фарид Хакимов, главный агроном холдинговой компании «Агросила» Ростям Хабибрахманов, начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия Альберт Шарипов и другие специалисты.

После оценки состояния комбайнов и другой техники комиссия назвала лучшие хозяйства по готовности к предстоящей уборочной кампании: по сумме набранных баллов 1-е место заняла агрофирма «Джалиль», 2-е место поделили между собой агрофирмы «Нуркеево» и «Сарман».

«Всего комиссия осмотрела 51 комбайн марки "Клаас", "Нью Холланд", "Акрос", все они в хорошем техническом состоянии и готовы к уборке урожая», – рассказал ИА «Татар-информ» председатель комиссии Фарид Хакимов.

В проведении парада комбайнов принял участие глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. После мероприятия он поблагодарил механизаторов и специалистов хозяйств за хорошую подготовку техники к уборочным работам и выразил надежду, что земледельцам удастся собрать выращенный урожай без потерь и район вновь, как и в прошлом году, станет одним из лидеров по валовому сбору зерна в республике.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, аграрное ведомство решило провести конкурс среди организаций АПК по готовности к проведению уборки урожая и основной обработки почвы 2019 года. «Конкурс по готовности к уборочной кампании пройдет в период с 15 по 19 июля во всех муниципальных районах республики, приказом министерства утвержден состав комиссий по проведению этого конкурса», – рассказал начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.

Как отметил собеседник агентства, указанным комиссиям предстоит определить степень готовности комбайнов, транспортных средств, зерноскладов, сушилок и зерноочистительных машин к уборке урожая 2019 года.

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