Евразийские соревнования Huawei Honor Cup приглашают к участию талантливую татарстанскую молодежь

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Оргкомитет Евразийских соревнований Huawei Honor Cup 2019 объявил о первом отборочном туре в сфере информационно-коммуникационных технологий. Состязания уже в пятый раз дают молодежи возможность повысить свой уровень знаний, а также получить ценные призы от компании Huawei и поездку в Китай, сообщает оргкомитет конкурса.



Принять участие в состязаниях могут студенты, аспиранты и молодые дипломированные специалисты не старше 1991 года рождения, проживающие на территории Евразии.



Первое испытание отборочного этапа заключается в онлайн-викторине, участники которой соревнуются друг с другом в знании различных информационно-коммуникационных технологий, набирая очки и двигаясь по рейтинговой таблице.



Принять участие в викторине можно после регистрации на сайте соревнований honorcup.ru и в мобильном приложении.



Викторина проходит по четырем номинациям: 5G; IT; IP и AI – модели и методы искусственного интеллекта. Присоединиться к участию в викторине можно до 15 сентября.



Участники, победившие в первом отборочном туре, проходят во второй этап, который пройдет с 10 по 13 октября на сайте соревнований в формате ответов на открытые вопросы экспертов.



Далее отличившихся участников ждет финал в Москве, где станут известны победителей. Они получат главные призы – 10 тыс. долларов и возможность поехать в Китай. Подробная информация о правилах проведения соревнований опубликована на сайте honorcup.ru

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