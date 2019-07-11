Татар-информ

11 июля 2019, 12:30

Общество

PepsiCo, «Пятёрочка» и Black Star представили новое лицо кампании «Чёрный эксклюзив»

Общество

PepsiCo, «Пятёрочка» и Black Star представили новое лицо кампании «Чёрный эксклюзив»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Торговая сеть «Пятёрочка», компания PepsiCo и популярный лейбл Black Star подвели итоги челленджа, запущенного в рамках акции «Чёрный эксклюзив», и представили новое лицо этой кампании.

Напомним, что прошедшей весной в магазинах «Пятёрочка» появились продукты лимитированной серии — чипсы Lay’s со вкусом Black Star Burger и напиток Pepsi Dark Vanilla. Представляли «чёрный эксклюзив» звёзды лейбла - Тимати и Егор Крид.

В рамках акции «Пятёрочка» поспорила с артистами и их поклонниками в социальных сетях, что если до 31 мая весь объём серии будет раскуплен, один из магазинов сети окрасится в стильный чёрный цвет. Фанаты Black Star, а также гости «Пятёрочки» справились с задачей задолго до обозначенной в споре даты.

12 июня, ровно на один день, открылась обновлённая «Пятёрочка» в фирменном цвете лейбла Black Star. Магазин стал чёрного цвета снаружи и внутри: фасад, интерьер, форма сотрудников, кассовая зона. Кроме того, был выпущен лимитированный тираж «Выручай-карты» в чёрном цвете. «„Пятёрочка” всегда поддерживает актуальные тенденции и удивляет своих гостей, — поделилась Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети „Пятёрочка”. — Но, похоже, наш „чёрный эксклюзив” стёр все возможные границы. Мы доказали, что ритейл может быть свежим, ярким и современным, а покупатели „Пятёрочки“ готовы к самым неожиданным вызовам и поддерживают всё новое».

В ходе мероприятия Тимати подвёл итоги голосования за нового героя кампании «Чёрный эксклюзив». Большинство пользователей отдали своё предпочтение Олегу Терновому (TERNOVOY) — победителю первого сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ.

Торговая сеть «Пятёрочка» уже не первый раз проводит необычные коллаборации с крупными брендами и звёздами шоу-бизнеса. Компания успешно сотрудничает с Marvel, Disney, Ольгой Бузовой, Сергеем Жуковым, Юлией Высоцкой и считает данное направление новым перспективным вектором развития сети.

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