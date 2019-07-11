Президент РТ: Убежден, что новый состав парламента продолжит традиции эффективного законотворчества

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новый состав парламента продолжит традиции плодотворного сотрудничества и эффективной законотворческой деятельности, выразил уверенность сегодня на 49-м заседании Госсовета РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент РТ напомнил, что 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета шестого созыва. «Уверен, в парламент придут лучшие, энергичные представители нашего многонационального народа. Несомненно, часть из нынешних депутатов при поддержке избирателей смогут продолжить свою работу, что позволит обеспечить преемственность в деятельности законодательного органа», – сказал он.

По мнению Рустама Минниханова, «свежие силы и опыт предшественников» должны стать залогом успешности проводимого в республике курса, направленного на социально-экономическое развитие, укрепление общественно-политической стабильности, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

«Символично, что депутаты шестого созыва начнут свою работу в преддверии двух знаменательных событий – празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые депутаты, хочу еще раз поблагодарить вас за плодотворную совместную работу, пожелать дальнейших успехов, мира, добра и благополучия», – заключил Президент РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заключительном заседании Государственного Совета республики пятого созыва.

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