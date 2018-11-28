В 2018 году Татарстан экспортировал в Турцию товары общей стоимостью 120 млн долларов

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В 2018 году экспорт товаров из Татарстана в Турцию составил 120 млн долларов, а импорт из Турции в РТ вырос до 194 млн долларов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

«В 2018 году <...> импорт из Турции [в Татарстан] — 194 млн долларов. Экспорт в Турцию [из Татарстана] — 120 млн долларов», — заявил он.

Генконсул уточнил, что речь идет только о товарах, которые прошли границу в Приволжском таможенном управлении. Показатели экспорта и импорта в действительности могут оказаться более высокими, поскольку многие турецкие товары, которые привозят в Татарстан, проходят через московскую и другие таможни.

Ранее стало известно, что за 2018 год внешнеторговый оборот Татарстана и Турции вырос почти до 314 млн долларов.

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