В Татарстане находится 2,3 млрд долларов турецких инвестиций

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане на текущий год находится более 2,3 млрд долларов турецких инвестиций. Об этом сообщил генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доганна пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Сейчас в Татарстане присутствует 2,3 млрд долларов турецких инвестиций. Эта важная цифра. Надеемся, что наши предприниматели и бизнесмены увеличат объем своих инвестиций здесь», — отметил Ахмет Садык Доган.

Генконсул добавил, что Россия и Турция важные экономические партнеры в сфере промышленности, строительства, энергетики, и конструктивный диалог между странами является гарантом для развития дальнего сотрудничества.

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