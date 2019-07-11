Альберт Каримов: Ветровой потенциал Татарстана позволяет полностью обеспечить республику энергией

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сила ветра в Татарстане позволяет вырабатывать около 3 тыс. мегаватт электроэнергии в год, что сопоставимо с объемом нагрузки на электросети республики. Об этом сообщил глава Минпромторга РТ Альберт Каримов.

«На сегодняшний день рабочая группа и исследования наших ученых предполагают, что общий ветровой потенциал республики составляет порядка 3 тыс. мегаватт электроэнергии, это сопоставимо с тем объемом нагрузки, который сегодня есть в республике Татарстан», – сказал Каримов на сессии Госсовета РТ. «Потенциал есть, с учетом того, что коммерческий ветер свыше 7 метров в секунду на высоте 100 метров у нас есть, такие показатели достигаются», – добавил он.

Каримов напомнил, что по поручению Президента РТ Рустама Миниханова ведется проработка проектов по строительству ветроэнергетических станций в республике. В данный момент завершаются ветроизмерения в трех районах РТ, по итогам которых будет определен ветроэнергетический потенциал конкретных площадок, и результаты будут представлены инвесторам.

По данным Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Татарстан (РДУ Татарстана), общее потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в 2018 году составило 30,19 млрд кВт/ч, при этом дефицит в 2,95 млрд кВт/ч был покрыт за счет перетока энергии из других регионов России.

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