Турецкие колоритные деревушки: в Татмедиа открылась фотовыставка «Турция: струны души»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татмедиа открылась фотовыставка казанского фотокорреспондента Гульнары Сагиевой «Струны души», приуроченная к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции.

«Связи с Турцией у нас не только на уровне руководства и правительства, самые главные связи – они духовные. Как раз наш фотохудожник передал свое видение, свои картины Турции через призму духовности. Такие выставки позволяют нам почувствовать эту связь», — обратился к собравшимся генеральный директор Татмедиа Андрей Кузьмин и поблагодарил фотографов и журналы за работу.

В экспозиции «Турция: струны души» представлены кадры размеренной и спокойной жизни провинциальных деревушек Турции. Фотограф и автор выставки отметила, что ее очень порадовала радушность местных жителей Турции во время создания снимков.

На открытии фотовыставки присутствовали Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган и Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Для меня это дорогое сердцу мероприятие. Наши страны общаются между собой не только посредством торговли и экономики, но и посредством духовности. 2019 год объявлен годом культуры Турции и России, поэтому эта фотовыставка очень значимая», — поделился Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

Также генеральный консул заметил, что подобные фотовыставки могут быть организованы в рамках городов-побратимов.

На открытии присутствовала и сама автор фотографий. Она провела для желающих небольшую экскурсию и рассказала историю многих фоторабот. Многих гостей привлекла работа, где бабушка перелезает через забор. Гульнара Сагиева рассказала, что это типичное дело для жителей окраин. Они не любят ходить далеко, а предпочитают просто перелезть через забор.

«В рамках отношений, которые складываются между Путиным [Владимир Владимирович Путин — Президент России] и Эрдоганом [Реджеп Тайип Эрдоган — Президент Турции], эта выставка — капелька, которая позволяет этим отношениям стать крепче », - отметил Рифкат Минниханов.

Автор фотовыставки отметила, что работы создавались с 2004 года и она множество раз посещала турецкие провинции.

Посетить выставку по адресу ул. Декабристов, 2 смогут все желающие с 11 июля по 11 августа.



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