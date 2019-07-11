Рустам Халимов возглавил новое структурное подразделение «Татнефти»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В ПАО «Татнефть» появилось новое структурное подразделение «Татнефть-добыча», информирует газета «Нефтяные вести».

Руководителем нового подразделения — первым заместителем генерального директора по разведке и добыче нефти и газа назначен Рустам Халимов.

Халимов родился в Альметьевском районе, в деревне Ирекле. Имеет высшее образование — окончил МИНХиГП им. И. М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», является кандидатом технических наук.

Свою карьеру в «Татнефти» Халимов начал в 1987 году с должности оператора по добыче нефти и газа ЦДНГ № 2 НГДУ «Ямашнефть».

С 1999-го по 2010 год Рустам Халимов работал главным инженером и по совместительству первым заместителем начальника управления «Ямашнефть». С 2010-го по 2011 год был директором филиала компании в Ливии, а затем до 2015 года занимал пост начальника управления НГДУ «Елховнефть».

С 2015 года он был заместителем гендиректора «Татнефти» по нефтедобыче, а с 2016-го — заместителем гендиректора по разработке и добыче нефти и газа.

С мая 2018 по настоящее время Рустам Халимов занимает должность первого заместителя гендиректора по разведке и добыче нефти и газа.

Стоит отметить, что и предыдущей, и нынешней должностей Халимова в компании до него не было.

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