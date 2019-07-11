Прокуратура Казани требует заблокировать четыре сайта, на которых торгуют липовыми дипломами

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани требует заблокировать четыре сайта, на которых торгуют поддельными дипломами и аттестатами, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Казани в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре сайта по продаже аттестатов и дипломов об образовании. При этом доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей», – рассказал Руслан Галиев.

Надзорное ведомство направило в суд заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры находятся на стадии рассмотрения.





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