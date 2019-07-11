Галимова: Немецкие специалисты проведут независимую экологическую экспертизу МСЗ этим летом

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Независимую международную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода в Осиново проведут эксперты из Германии этим летом. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Что касается независимой международной экологической экспертизы, то в самое ближайшее время министр экологии планирует встретиться с экспертами. Насколько мне известно, речь идет о германских специалистах, которые планируют проводить экспертизу. Это должно произойти этим летом. Насколько я знаю, уже даже первые договоры будут заключать с ними на проведение этой экспертизы», — пояснила Галимова.

Она подчеркнула, что проект строительства МСЗ в Татарстане может быть реализован только после получения результатов государственной экологической экспертизы.

Ранее стало известно, что мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить в июле. Об этом ИА «Татар-информ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

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