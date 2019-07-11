Лилия Галимова прокомментировала жалобы на отказы в зачислении в 10 класс

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Каждый отказ в зачислении школьников в 10-е классы разбирался в индивидуальном порядке. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Министерство образования организовало горячую линию в связи с возникновением коллизии. Мы с коллегами разговаривали по этому поводу, когда прокуратура начала проверку. По информации, которую предоставило Министерство образования, наибольшее количество обращений поступало из крупных городов — Казани и Набережных Челнов. Индивидуально по каждому случаю они проводили работу, обращались в муниципалитет, фактически в индивидуальном порядке решали эти вопросы. На сегодняшний день все они решены в пользу учеников, то есть проблемные вопросы сняты», — подчеркнула Галимова.

Она отметила, что позиция Казанского Кремля в части получения образования однозначна: каждый имеет конституционное право на получение полного образования с 1-го по 11-й класс. «Безусловно, эти права должны соблюдаться», — подчеркнула Галимова.

Она отметила, что Прокуратуре РТ предстоит разобраться, были ли нарушения со стороны руководителей школ. Только после проверки можно будет делать выводы и говорить о привлечении к ответственности.

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