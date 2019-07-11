В Казани будут судить 20-летнего парня, который из-за долга шесть раз ударил приятеля ножом

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Казани будут судить 20-летнего парня, который из-за долга в 14 тыс. рублей шесть раз ударил приятеля ножом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 13 февраля 2019 года 20-летний парень, находясь на улице Толстого в Казани, избил своего приятеля. При этом он нанес ему не менее шести ударов ножом по руке и ноге», – уточнил Галиев.

Причиной преступления стал долг в 14 тыс. рублей, который потерпевший взял еще зимой 2017 года и никак не отдавал.

Молодому человеку предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Самоуправство». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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