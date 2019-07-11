Леонов о Кубке мира по хайдайвингу в Казани: Больших сложностей его организации в 2020 году не видим

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал возможное проведение Кубка мира по хайдайвингу в Казани в 2020 году.

«В 2020 году республику ждёт большое событие — празднование 100-летия образования ТАССР. В связи с этим планируется проведение множества крупных и масштабных мероприятий, приуроченных к этой дате. Со своей стороны мы подбираем титульные и красивые мероприятия», — приводит слова Леонова пресс-служба Министерства спорта.

Также министр отметил, что больших сложностей в организации мероприятия они не видят, тем не менее, решение о проведении остается за Международной федерацией FINA, так как помимо Казани есть еще ряд претендентов на этот турнир в 2020 году.

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