(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Нефтяной саммит в Альметьевске посетит замминистра энергетики России Павел Сорокин. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Завтра в Альметьевске состоится традиционный нефтяной саммит, на котором запланировано участие Президента РТ. Это уже 18-й по счету саммит. На нем будут представители нефтяных компаний республики, а также приглашенные гости: заместитель министра энергетики Павел Сорокин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова и т. д.», — сказала Галимова.

Тема саммита обозначена как «Развитие топливно-энергетического комплекса: глобальные вызовы, тренды и мировая повестка». Участники планируют обсудить цифровую трансформацию отрасли в связи с трендом на «цифру», отметила Галимова.

Саммит начнется с обхода выставки, на которой будут представлены достижения «Татнефти», «РИТЭКа», а также научные разработки Казанского Федерального университета. После этого участники отправятся на панельную дискуссию.

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