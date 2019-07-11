ПО «Зарница»: «Цифровые» перекрестки снизят количество ДТП в Татарстане

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первый в России «цифровой» перекресток, расположенный в Казани, до конца года проработает в тестовом режиме. Далее будут решаться вопросы нормативного регулирования применения «цифровых» перекрестков на улицах городов в промышленном масштабе, ведь они позволят снизить количество ДТП. Об этом «Татар-информ» сообщила специалист по маркетингу ПО «Зарница» Ирина Калиничева.

«Специалисты ГИБДД нам указали перекресток на пересечении улиц Декабристов-Сибгата Хакима-Комсомольская как один из самых аварийных. Он один из самых сложных в городе, здесь большой трафик автомобилей и пешеходов. Он был опасен для пешеходов и водителей, поэтому мы оборудовали именно это место», - рассказала она.

Необычный перекресток у «Чаши» стоимостью 2,6 млн рублей стал подарком городу от производственного объединения «Зарница». Инновация направлена на привлечение внимания участников движения к дорожной ситуации и облегчение ее восприятия. Проект был одобрен специалистами ГИБДД.



«Мы получили поддержку ГИБДД для реализации данного проекта. На конкурсе «Безопасное колесо» федеральные гости - сотрудники ГИБДД из регионов России посмотрели наш перекресток и похвалили нас за проделанную работу. Это новшество способствует улучшению дорожно-транспортной ситуации в городе», - считает Калиничева.

Собеседница отметила, что первые итоги по изменению уровня аварийности на данном участке будут подведены уже на следующей неделе. Аналогичные данные будут проанализированы в конце года. Если эти показатели организаторов перекрестка не устроят, то они будут искать и внедрять новые разработки. В дальнейшем при реализации проекта будут внедряться все появляющиеся в данной сфере новые технологии.

«Цифровой» перекресток возле «Чаши», парка «Кырлай» и здания «Татмедиа» в Казани - это комплекс технических средств, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Комплекс включает в себя напольный «светофор под ногами», светодиодную ленту, дублирующую сигналы светофора, интеллектуальную систему звукового оповещения пешеходов, лазерную стоп-линию, светодиодные дорожные индикаторы, электронное табло измерения скорости и многие другие решения.

По словам гендиректора ПО «Зарница» Артура Абдульзянова, повсеместное применение таких комплексов позволит решить проблему психологического равновесия участников дорожного движения. Прозрачность обстановки, предсказуемость и упорядоченность дорожной ситуации исключат стресс, панику, неконтролируемое и опасное поведение.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.