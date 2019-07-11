В трех районах Татарстана модернизируют шесть кинозалов за 5 млн рублей каждый

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Фонд кино объявил результаты шестого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Модернизированные кинозалы откроются в Елабужском районе (кинотеатр «Иллюзион»), Новошешминском районе (будут отремонтированы четыре кинозала) и в селе Осиново Зеленодольского района, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Шесть обновленных кинозалов откроются в 2020 году. На модернизацию каждого выделено по 5 млн рублей на безвозвратной основе.



В настоящее время в республике уже функционируют 22 модернизированных кинозала. Лидерами по количеству зрителей и валовому сбору являются Агрызский, Буинский, Бавлинский, Заинский, Лениногорский, Мамадышский, Муслюмовский, Пестречинский, Сармановский, Тетюшский и Чистопольский районы. В основном это те районы, которые сотрудничают с частными кинопрокатчиками.



Цифровой кинозал в Молодежном центре Агрыза открылся в 2016 году. В 2015 году количество зрителей составило 5 634 человека, в 2017 – уже 10 546 человек. Валовой сбор в 2015 году был 100 тыс. рублей, в 2017 – 1,7 млн рублей. Кинозал работает с российским дистрибьютором «Премьер зал».



Интересен опыт и Дрожжановского района. На базе районного дома культуры в 2017 году открылся кинозал «Магия кино». В 2014 году было обслужено всего 442 человека, валовой сбор составил 12 тыс. рублей. В 2018 году обслужено 2 564 человека, валовый сбор – 196,3 тыс. рублей.

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