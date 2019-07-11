ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого пассажир получил травмы

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого пассажир упал и получил травмы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В среду, 10 июля, в 14.51 напротив дома № 14 по улице Чуйкова в салоне автобуса произошло падение 51-летнего пассажира. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия уехал», – уточнили в ГИБДД.

В результате происшествия мужчина получил ушибы ноги.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



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