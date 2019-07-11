Татар-информ

11 июля 2019, 13:26

Общество

Часть домов в Советском районе на сутки останется без воды

Рекомендуем

Общество

Часть домов в Советском районе на сутки останется без воды

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Часть домов в Советском районе Казани на сутки останется без воды. Отключение произойдет с 15 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 15 июля с 8 вечера до 7 вечера 16 июля без воды останутся жители домов по улицам Азата Аббасова, Александра Курынова, Рашида Нежметдинова, Натана Рахлина, Фикрята Табеева, а также по адресам Мамадышский тракт, дд. 28 – 60 (кроме домов 34 и 36), а также нечетные номера с 61 по 129.

В поселке Константиновка также не будет воды по ул. Зеленая, четные номера домов с 18 по 60 и нечетные с 17 по 87, ул. Советская, четные дома со 118 по 162 и нечетные со 111 по 165, ул. Центральная, четные с 2 по 48, нечетные с 1 по 43, а также во всех домах по улицам: Ботаническая, Вишневая, Интернациональная, Кленовая, Мира, переулок Мостовой, Ноксинская, Озерная, Полевая, Строителей, Татарстан, Школьная, Ягодный переулок, Ясенева.

В поселке Самосырово водоснабжение будет приостановлено по ул. Мира, нечетные номера домов с 1 по 59 и четные со 2 по 58, ул. Школьная, четные дома с 18 по 48 и нечетные с 19 по 53, а также во всех домах на переулке Мира.

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода. По запросам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Максим Орешкин совершит автопробег до Тольятти с остановкой в Казани
Новости дня
13:51
Молодежный симфонический оркестр РТ представит Россию на Международном фестивале в Берлине

20 июля Молодежный симфонический оркестр Татарстана выступит с немецкими музыкантами в Берлинском Концертхаусе.

13:45
В Татарстане доходы от налога на самозанятых не будут направлять в местные бюджеты до 2023 года

Технические возможности мобильного приложения «Мой налог» не позволяют выполнять перечисление средств.

13:39
В Татарстане находится 2,3 млрд долларов турецких инвестиций

Генеральный консул Турции в Казани надеется, что турецкие предприниматели в дальнейшем продолжат увеличивать объем своих инвестиций.

13:33
Максим Орешкин совершит автопробег до Тольятти с остановкой в Казани

Министр планирует подготовить позицию для принятия решения о выборе между строительством платной трассы Москва-Казань и реконструкцией трассы М7.

13:26
Часть домов в Советском районе на сутки останется без воды

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода.

13:18
В 2018 году Татарстан экспортировал в Турцию товары общей стоимостью 120 млн долларов

Турецкие партнеры привезли в Татарстан продукцию на 194 млн долларов.

13:08
Президент РТ: Убежден, что новый состав парламента продолжит традиции эффективного законотворчества

В Татарстане в сентябре состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва.

12:56
Рустам Минниханов назвал «весьма продуктивной» работу Госсовета РТ за пять лет

Парламентарии приняли более 500 законов в течение пяти лет.

12:50
Турецкие колоритные деревушки: в Татмедиа открылась фотовыставка «Турция: струны души»

Экспозиция приурочена к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции.

12:42
Альберт Каримов: Ветровой потенциал Татарстана позволяет полностью обеспечить республику энергией

Министр промышленности и торговли РТ выступил в Госсовете РТ с докладом о стратегии развития топливно-энергетического комплекса РТ.

12:38
ПО «Зарница»: «Цифровые» перекрестки снизят количество ДТП в Татарстане

Специалисты ПО «Зарница» считают, что «цифровые» перекрестки решат проблему психологического равновесия на дорогах.

12:30
Президент РТ: В Татарстане за последние пять лет по соципотеке построено более 34,5 тыс. квартир

Рустам Минниханов принял участие в 49-м заседании Госсовета РТ пятого созыва.

12:30
PepsiCo, «Пятёрочка» и Black Star представили новое лицо кампании «Чёрный эксклюзив»

12:26
В трех районах Татарстана модернизируют шесть кинозалов за 5 млн рублей каждый

Шесть обновленных кинозалов откроются в 2020 году.

12:20
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
12:14
Леонов о Кубке мира по хайдайвингу в Казани: Больших сложностей его организации в 2020 году не видим

Министр спорта РТ назвал турнир подходящим для 100-летия ТАССР.

12:11
Прокуратура Казани требует заблокировать четыре сайта, на которых торгуют липовыми дипломами
12:06
Галимова: Немецкие специалисты проведут независимую экологическую экспертизу МСЗ этим летом

В ближайшее время министр экологии Татарстана встретится со специалистами для заключения договора на проведение экспертизы.

12:00
Минниханов: В экономику и соцсферу РТ c 2015 года привлечено свыше 2,5 трлн рублей инвестиций

Президент РТ выступил на заключительном заседании Госсовета РТ пятого созыва.

11:53
В центре Казани автоледи выехала на «красный» и сбила велосипедиста

В результате ДТП 23-летний парень получил ушибы ноги.

11:48
Казанский Кремль о дольщиках в Куюках: По двум домам в ЖК «Яшьлек» планируется выкуп прав требований

Первые четыре дома и инженерные сети в ЖК «Яшьлек» планируют достроить до конца 2019 года.

11:38
Лилия Галимова прокомментировала жалобы на отказы в зачислении в 10 класс

В Казанском Кремле напомнили о конституционном праве на получение полного образования.

11:29
В Казани будут судить 20-летнего парня, который из-за долга шесть раз ударил приятеля ножом

Причиной для расправы стал долг в 14 тыс. рублей, который потерпевший взял еще зимой 2017 года.

11:22
Нефтяной саммит в Альметьевске посетит замминистра энергетики России Павел Сорокин

Событие пройдет завтра при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

11:16
В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на десяти языках коренных народов региона
События