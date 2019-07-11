Часть домов в Советском районе на сутки останется без воды

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Часть домов в Советском районе Казани на сутки останется без воды. Отключение произойдет с 15 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 15 июля с 8 вечера до 7 вечера 16 июля без воды останутся жители домов по улицам Азата Аббасова, Александра Курынова, Рашида Нежметдинова, Натана Рахлина, Фикрята Табеева, а также по адресам Мамадышский тракт, дд. 28 – 60 (кроме домов 34 и 36), а также нечетные номера с 61 по 129.

В поселке Константиновка также не будет воды по ул. Зеленая, четные номера домов с 18 по 60 и нечетные с 17 по 87, ул. Советская, четные дома со 118 по 162 и нечетные со 111 по 165, ул. Центральная, четные с 2 по 48, нечетные с 1 по 43, а также во всех домах по улицам: Ботаническая, Вишневая, Интернациональная, Кленовая, Мира, переулок Мостовой, Ноксинская, Озерная, Полевая, Строителей, Татарстан, Школьная, Ягодный переулок, Ясенева.

В поселке Самосырово водоснабжение будет приостановлено по ул. Мира, нечетные номера домов с 1 по 59 и четные со 2 по 58, ул. Школьная, четные дома с 18 по 48 и нечетные с 19 по 53, а также во всех домах на переулке Мира.

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода. По запросам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.



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