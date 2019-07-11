В Челнах спасли теленка, который провалился в лужу с битумом и не мог самостоятельно выбраться

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах спасли теленка, который провалился в лужу с битумом и не мог самостоятельно выбраться, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 19.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на берегу Камы за плотиной ГЭС в лужу с битумом провалился теленок. Самостоятельно выбраться животное не может», – уточнили в МЧС.

Спасатели ЗПСО № 6 аккуратно откопали малыша, перенесли его на траву, где передали его хозяйке.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.