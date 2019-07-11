Татар-информ

11 июля 2019, 11:00

Политика

Сотни законов и десятки инициатив: в Госсовете РТ подвели итог работы фракции «Единая Россия»

Рекомендуем

Политика

Сотни законов и десятки инициатив: в Госсовете РТ подвели итог работы фракции «Единая Россия»

Фото: Рамиль Гали

Депутаты парламента республики возглавили более 70 федеральных и местных проектов «Единой России» по улучшению качества жизни татарстанцев.

 (Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Парламент Татарстана пятого созыва рассмотрел почти 600 законопроектов, большинство из которых было принято. Львиную часть законотворческой работы выполнили «единороссы». Об этом сегодня сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов в Госсовете РТ.

«Основная наша работа была связана с законодательным процессом. За отчетный период было рассмотрено 599 законопроектов, 561 закон принят, в том числе 130 базовых, при самом активном участии членов фракции», – сказал Камалтынов. Он уточнил, что «единороссы» активно участвовали в обсуждении законопроектов как на уровне комитетов, так и на пленарном заседании. «Кроме этого мы активно участвовали в работе по совершенствованию федерального законодательства, за этот период было разработано 30 законодательных инициатив, которые были внесены в Госдуму РФ. Также мы готовили поправки и предложения по тем федеральным законопроектам, которые к нам поступали на рассмотрение», – уточнил докладчик.

Юрий Камалтынов напомнил, что фракция «Единой России» была образована в Госсовете РТ 27 сентября 2014 года, в нее вошли 82 депутата, в том числе 35 депутатов-одномандатников. «Наша фракция имеет в парламенте абсолютное большинство, это позволяет продуктивно решать очень многие вопросы при рассмотрениях на сессии», – отметил глава фракции.

Камалтынов напомнил, что депутаты - «единороссы» возглавили партийные проекты в республике, такие как «Детский спорт», «Модернизация образования», «Театр – детям», «Крепкая семья», «Городская среда» и многие другие. «Мы активно включились в это дело, практика реализации партийных проектов не раз становилась предметом изучения представителей федеральных партийных структур, наших коллег из других субъектов России, которые не раз отмечали высокое качество работы республиканской партийной организации», – подчеркнул руководитель фракции.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Генеральный консул Турции в Татарстане покидает свой пост
Новости дня
12:14
Леонов о Кубке мира по хайдайвингу в Казани: Больших сложностей его организации в 2020 году не видим

Министр спорта РТ назвал турнир подходящим для 100-летия ТАССР.

12:11
Прокуратура Казани требует заблокировать четыре сайта, на которых торгую липовыми дипломами

Доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей

12:06
Галимова: Немецкие специалисты проведут независимую экологическую экспертизу МСЗ этим летом

В ближайшее время министр экологии Татарстана встретится со специалистами для заключения договора на проведение экспертизы.

12:00
Минниханов: В экономику и соцсферу РТ c 2015 года привлечено свыше 2,5 трлн рублей инвестиций

Президент РТ выступил на заключительном заседании Госсовета РТ пятого созыва.

11:53
В центре Казани автоледи выехала на «красный» и сбила велосипедиста

В результате ДТП 23-летний парень получил ушибы ноги.

11:48
Казанский Кремль о дольщиках в Куюках: по двум домам в ЖК «Яшьлек» планируется выкуп прав требований

Первые 4 дома и инженерные сети в ЖК «Яшьлек» планируют достроить до конца 2019 года.

11:38
Лилия Галимова прокомментировала жалобы на отказы в зачислении в 10 класс

В Казанском Кремле напомнили о конституционном праве на получение полного образования.

11:29
В Казани будут судить 20-летнего парня, который из-за долга шесть раз ударил приятеля ножом

Причиной для расправы стал долг в 14 тыс. рублей, который потерпевший взял еще зимой 2017 года.

11:22
Нефтяной саммит в Альметьевске посетит замминистра энергетики России Павел Сорокин

Событие пройдет завтра при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

11:16
В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на десяти языках коренных народов региона
11:11
ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого пассажир получил травмы

Накануне днем напротив дома № 14 по улице Чуйкова 51-летний мужчина упал в автобусе, но водитель ему помощи не оказал.

11:08
Генеральный консул Турции в Татарстане покидает свой пост

Ахмет Садык Доган обьявил о решении сложить полномочия на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

11:00
Сотни законов и десятки инициатив: в Госсовете РТ подвели итог работы фракции «Единая Россия»

Депутаты парламента республики возглавили более 70 федеральных и местных проектов «Единой России» по улучшению качества жизни татарстанцев.

10:55
В Челнах спасли теленка, который провалился в лужу с битумом и не мог самостоятельно выбраться

Животное откопали, перенесли на траву, после чего передали хозяйке.

10:50
Минниханов примет участие в первом Каспийском форуме и посетит Азербайджан

Президент РТ намерен обсудить развитие сотрудничества, чтобы повысить внешнеторговый оборот со странами ближнего зарубежья.

10:45
На аварийных переходах Казани появились надписи «Возьми ребенка за руку»

Сотрудники ГИБДД вместе с юными помощниками из отряда ЮИД уверены, что такие меры привлекут внимание пешеходов и, главное, помогут сохранить жизни.

10:38
Главного редактора «Казанских ведомостей» наградили золотой медалью «Роза Мира»

За многолетний труд Венере Якуповой присудили международную награду в номинации «Миротворец планеты».

10:23
Загоревшийся матрас стал причиной эвакуации жильцов пятиэтажки в Нижнекамске

Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме № 29а по улице Студенческая.

10:20
Президент Татарстана поручил ежегодно проводить в Казани мировые спортивные первенства

Инициативу властей республики поддержал министр спорта России Павел Колобков.

10:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии торгово-экономических отношений Татарстана и Турции

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:59
Три человека пострадали в результате ДТП с участием малолитражки «ДЭУ» и маршрутки в Челнах

Авария произошла сегодня утром напротив остановки общественного транспорта «ЗМА».

09:44
Альфия Когогина: России необходим реестр организаций, которым доверена организация детского отдыха

Депутаты Госдумы РФ от Татарстана поддержали пакет законопроектов, направленных на повышение качества и безопасности детского отдыха.

09:39
Два человека попали в больницу после лобового столкновения «УАЗа» и «Шкоды» под Раифой

Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, вылетел на обочину, где протаранил «УАЗ».

09:32
В Казани на три дня будет закрыт для движения ряд улиц

Временные неудобства связаны с проведением чемпионата Европы по триатлону.

09:15
Больше трех лет условно получил житель Татарстана, который систематически избивал и унижал сына

Мужчина был признан виновным сразу по двум по статьям – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

События