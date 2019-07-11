Сотни законов и десятки инициатив: в Госсовете РТ подвели итог работы фракции «Единая Россия»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Парламент Татарстана пятого созыва рассмотрел почти 600 законопроектов, большинство из которых было принято. Львиную часть законотворческой работы выполнили «единороссы». Об этом сегодня сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов в Госсовете РТ.

«Основная наша работа была связана с законодательным процессом. За отчетный период было рассмотрено 599 законопроектов, 561 закон принят, в том числе 130 базовых, при самом активном участии членов фракции», – сказал Камалтынов. Он уточнил, что «единороссы» активно участвовали в обсуждении законопроектов как на уровне комитетов, так и на пленарном заседании. «Кроме этого мы активно участвовали в работе по совершенствованию федерального законодательства, за этот период было разработано 30 законодательных инициатив, которые были внесены в Госдуму РФ. Также мы готовили поправки и предложения по тем федеральным законопроектам, которые к нам поступали на рассмотрение», – уточнил докладчик.

Юрий Камалтынов напомнил, что фракция «Единой России» была образована в Госсовете РТ 27 сентября 2014 года, в нее вошли 82 депутата, в том числе 35 депутатов-одномандатников. «Наша фракция имеет в парламенте абсолютное большинство, это позволяет продуктивно решать очень многие вопросы при рассмотрениях на сессии», – отметил глава фракции.

Камалтынов напомнил, что депутаты - «единороссы» возглавили партийные проекты в республике, такие как «Детский спорт», «Модернизация образования», «Театр – детям», «Крепкая семья», «Городская среда» и многие другие. «Мы активно включились в это дело, практика реализации партийных проектов не раз становилась предметом изучения представителей федеральных партийных структур, наших коллег из других субъектов России, которые не раз отмечали высокое качество работы республиканской партийной организации», – подчеркнул руководитель фракции.

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