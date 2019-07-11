Минниханов примет участие в первом Каспийском форуме и посетит Азербайджан

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует рабочую поездку в Туркменистан и Азербайджан, чтобы договориться о развитии сотрудничества в области экономики, культуры и туризма. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, комментируя встречу руководителя республики с торгпредами РФ за рубежом.

«Ближайший визит Рустама Нургалиевича в Туркменистан запланирован в августе, он примет участие в первом Каспийском экономическом форуме», – сказала она. По словам Галимовой, внешнеторговый оборот Татарстана и Туркменистана составляет порядка 24 млн долларов, есть договоренность о поставке техники КАМАЗ.

Накануне торговый представитель России в Азербайджане сообщил Минниханову о заинтересованности в создании совместных с Татарстаном предприятий в области машиностроения. «На сегодняшний день внешнеторговый оборот Татарстана с Азербайджаном составляет 58 млн долларов. Это очень мало — в лучшие времена наших взаимоотношений показатель достигал 200 млн долларов. Договорились о том, что развитие сотрудничества обсудят во время визита Президента РТ в Баку. Он запланирован на вторую половину октября», – пояснила Галимова.

Также Минниханов встречался с торгпредом России в Норвегии. Внешнеторговый оборот республики с этой страной составляет 110 млн долларов. «Торгпред предложил проработать визит Президента РТ в эту страну. У нас визитов с делегациями в Норвегию еще не было. Рустам Нургалиевич предложил сначала представителям бизнеса Норвегии прибыть в Татарстан и ознакомиться с потенциалом республики», – добавила Галимова.

В рамках встречи Президента РТ с торгпредами также обсудили сотрудничество с Белоруссией, Ираном и Украиной. Рустам Минниханов отметил важную роль торговых представительств в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.

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