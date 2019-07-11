(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). На аварийных переходах Казани появились надписи «Возьми ребенка за руку» и «Убедись в безопасности перехода». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской ГИБДД.

«Автоинспекторы совместно с отрядом ЮИД провели мероприятие по профилактике аварийности с участием пешеходов. Перед пешеходными переходами в Казани нанесли предупреждающие граффити: "Возьмите ребенка за руку" и "Убедись в безопасности перехода"», – рассказали агентству в Госавтоинспекции республики.

Для граффити были выбраны пешеходные переходы, на которых отмечен рост аварий. Сотрудники ГИБДД и малыши уверены, что такие меры привлекут внимание пешеходов и, главное, помогут сохранить жизни.



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