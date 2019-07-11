Казанский Кремль о дольщиках в Куюках: по двум домам в ЖК «Яшьлек» планируется выкуп прав требований

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Власти Татарстана совместно с Республиканским фондом поддержки пострадавших от действий недобросовестных застройщиков ведут работу по завершению строительства первых домов в ЖК «Яшьлек», по оставшимся домам планируется выкуп прав требований. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Вы знаете, что создана комиссия на уровне Правительства РТ, связанная с решением вопросов дольщиков. У нас есть дорожная карта по решению проблем, связанных с обманутыми дольщиками. Хочу обратить особое внимание на то, что количество обманутых дольщиков в Приволжском федеральном округе у нас одно из самых минимальных», — сказала Галимова. По ее словам, сейчас ведется работа по завершению строительства 4 домов. «По оставшимся двум домам — № 13 и 14 планируется выкуп прав требований», — подчеркнула представитель Казанского Кремля.

Как было отмечено на брифинге, в целях завершения строительства указанных объектов Минстрой РТ совместно с ГКУ «ГИСУ РТ» разработал механизм строительства инженерных сетей к домам за счет средств республиканского бюджета.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» директор компании-подрядчика «Бриз» Андрей Беляков, первые 4 дома в ЖК «Яшьлек» в Куюках заселят в конце 2019 года, сейчас дома готовы в среднем на 84%.

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