В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на десяти языках коренных народов региона

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Реализация проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан» стартовала в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых, передает ИА «Башинформ».
Проект победил в конкурсе на соискание грантов главы Башкортостана. Ключевая цель проекта — обеспечить незрячих и слабовидящих информационными ресурсами о национальном культурном достоянии народов России в доступных для незрячих форматах.
Сотрудники Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых уже проанализировали информационные запросы читателей с нарушениями зрения, чтобы составить перечень книг на всех десяти языках коренных народов Башкортостана для их озвучивания и закупки.
Параллельно ведется разработка тематических рельефно-графических пособий о народах, проживающих в республике. Планируется издать десять наименований рельефно-графических пособий по каждому народу.
В пособиях будет отражена информация об истоках письменности, народной кухне, обычаях, национальных костюмах, музыкальных инструментах в рельефной графике.
Сейчас в библиотеке ищут дикторов для озвучивания книг и записи текстов.