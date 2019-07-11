В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на десяти языках коренных народов региона

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Реализация проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан» стартовала в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых, передает ИА «Башинформ».



Проект победил в конкурсе на соискание грантов главы Башкортостана. Ключевая цель проекта — обеспечить незрячих и слабовидящих информационными ресурсами о национальном культурном достоянии народов России в доступных для незрячих форматах.



Сотрудники Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых уже проанализировали информационные запросы читателей с нарушениями зрения, чтобы составить перечень книг на всех десяти языках коренных народов Башкортостана для их озвучивания и закупки.



Параллельно ведется разработка тематических рельефно-графических пособий о народах, проживающих в республике. Планируется издать десять наименований рельефно-графических пособий по каждому народу.



В пособиях будет отражена информация об истоках письменности, народной кухне, обычаях, национальных костюмах, музыкальных инструментах в рельефной графике.

Сейчас в библиотеке ищут дикторов для озвучивания книг и записи текстов.

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