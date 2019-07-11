Динара Прокопьева

11 июля 2019, 10:20

Экономика и финансыСпорт

Президент Татарстана поручил ежегодно проводить в Казани мировые спортивные первенства

Рекомендуем

Экономика и финансыСпорт

Президент Татарстана поручил ежегодно проводить в Казани мировые спортивные первенства

Фото: president.tatarstan.ru

Инициативу властей республики поддержал министр спорта России Павел Колобков.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ежегодно проводить в Казани мировые или всероссийские спортивные первенства. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ Ð»Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð³Ð°Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð° Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€-Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼

«Президентом республики поставлена задача использовать накопившийся потенциал и то наследие, которое у нас есть на сегодняшний день, и в дальнейшем системно, ежегодно проводить какие-то соревнования. Российские или международные», — сказала Галимова.

Казань борется за право провести матч за Суперкубок УЕФА. Также столица Татарстана будет претендовать на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2022 года.

«Очень рассчитываем, что эти заявки получат одобрение, нам удастся все-таки провести в последующие пять лет мировые чемпионаты», — подчеркнули в Казанском Кремле. Она добавила, что в июне прошла встреча с министром спорта России Павлом Колобковым. Он поддержал инициативу Казани подавать заявки на спортивные первенства.

«Сложно сейчас подсчитать относительно трат, которые потребуются. В любом случае они будут минимальными с учетом того, какая база у нас уже существует», — пояснила Галимова.

Она отметила, что созданные спортивные объекты требуют постоянной загрузки, хотя ими уже пользуются горожане. Но при этом есть организационный опыт и громкое имя Казани, которое может привлечь туристов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эксперт: Китайцы готовы работать на рынке ВИЭ в России без субсидий
Новости дня
10:38
Главного редактора «Казанских ведомостей» наградили золотой медалью «Роза Мира»

За многолетний труд Венере Якуповой присудили международную награду в номинации «Миротворец планеты».

10:23
Загоревшийся матрас стал причиной эвакуации жильцов пятиэтажки в Нижнекамске

Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме № 29а по улице Студенческая.

10:20
Президент Татарстана поручил ежегодно проводить в Казани мировые спортивные первенства

Инициативу властей республики поддержал министр спорта России Павел Колобков.

10:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии торгово-экономических отношений Татарстана и Турции

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:59
Три человека пострадали в результате ДТП с участием малолитражки «ДЭУ» и маршрутки в Челнах

Авария произошла сегодня утром напротив остановки общественного транспорта «ЗМА».

09:44
Альфия Когогина: России необходим реестр организаций, которым доверена организация детского отдыха

Депутаты Госдумы РФ от Татарстана поддержали пакет законопроектов, направленных на повышение качества и безопасности детского отдыха.

09:39
Два человека попали в больницу после лобового столкновения «УАЗа» и «Шкоды» под Раифой

Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, вылетел на обочину, где протаранил «УАЗ».

09:32
В Казани на три дня будет закрыт для движения ряд улиц

Временные неудобства связаны с проведением чемпионата Европы по триатлону.

09:15
Больше трех лет условно получил житель Татарстана, который систематически избивал и унижал сына

Мужчина был признан виновным сразу по двум по статьям – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

09:00
Эксперт: Китайцы готовы работать на рынке ВИЭ в России без субсидий

Не во всех регионах России законодательство оптимизировано под внедрение возобновляемых источников энергии, что ограничивает возможности компаний КНР.

08:48
Казанцы и жители других городов ПФО выбирают отечественные автомобили чаще остальных россиян

Большинство автовладельцев пользуется услугами такси.

08:30
Минпромторг РТ рассчитывает на появление первого ветропарка в республике к 2022 году

Основные претенденты на строительство ветропарка в Татарстане — финский Fortum и итальянский Enel.

08:14
Врачи назвали безвредную для здоровья дозу шоколада
08:00
Определен самый ветреный район Татарстана

Самый мощный ветропарк в республике может разместиться в Камско-Устьинском районе.

07:46
ВЦИОМ: Россияне предпочитают мясо рыбе
07:30
Эксперт: Основная причина гибели пчел в РТ — отсутствие контактов между пчеловодами и аграриями

Пчеловоды не всегда вовремя получают информацию об обработке полей ядохимикатами, отметил доктор биологических наук.

07:05
Рустам Минниханов примет участие в заключительном заседании Госсовета Татарстана пятого созыва

В повестку дня 49-го заседания республиканского парламента внесено 29 вопросов.

06:52
Эксперт посоветовала есть больше персиков и бананов в жару
06:30
Нижнекамск присоединился ко всероссийской акции «Подари жизнь»

Для маленьких горожан проведут конкурс рисунков на тему: «Кого вы хотите – братика или сестричку?».

05:53
Центр занятости Альметьевска выделит средства безработным на открытие собственного дела

Для получения финансовой помощи необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Альметьевска в качестве безработного гражданина.

04:24
Российский путешественник-автостопщик написал заметки о Мамадыше

Иван Ширяев был приятно удивлен гостеприимству мамадышцев: его заселили в гостиницу и выделили 10 тыс. рублей на проект «От Кореи до Карелии».

03:42
В Нижнекамске запустят эксперимент по созданию дворов без машин

По мнению чиновников, перенос парковки за пределы двора максимально положительно отобразится на безопасности населения.

02:28
Доминик Джокер станет хедлайнером пестречинского фестиваля «Скорлупино»

Программу фестиваля представят постоянный ведущий матчей «Рубина» Дмитрий Колесник и Гульфия Мутугуллина – руководитель проекта «Я – ДоброТворец».

01:37
В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Пушкин сквозь штормы судьбы»

На выставке представлены графические и живописные работы, в которых в разных техниках раскрывается содержание произведений знаменитого поэта.

00:12
Бугульминские народные подворья стали изюминкой областного Сабантуя в Пензе

На набережной города Спутник разместились деревянные избы с утварью, надворные постройки с колодцем, двор с домашней живностью.

События