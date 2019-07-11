Президент Татарстана поручил ежегодно проводить в Казани мировые спортивные первенства

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ежегодно проводить в Казани мировые или всероссийские спортивные первенства. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Президентом республики поставлена задача использовать накопившийся потенциал и то наследие, которое у нас есть на сегодняшний день, и в дальнейшем системно, ежегодно проводить какие-то соревнования. Российские или международные», — сказала Галимова.

Казань борется за право провести матч за Суперкубок УЕФА. Также столица Татарстана будет претендовать на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2022 года.

«Очень рассчитываем, что эти заявки получат одобрение, нам удастся все-таки провести в последующие пять лет мировые чемпионаты», — подчеркнули в Казанском Кремле. Она добавила, что в июне прошла встреча с министром спорта России Павлом Колобковым. Он поддержал инициативу Казани подавать заявки на спортивные первенства.

«Сложно сейчас подсчитать относительно трат, которые потребуются. В любом случае они будут минимальными с учетом того, какая база у нас уже существует», — пояснила Галимова.

Она отметила, что созданные спортивные объекты требуют постоянной загрузки, хотя ими уже пользуются горожане. Но при этом есть организационный опыт и громкое имя Казани, которое может привлечь туристов.

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