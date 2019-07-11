Главного редактора «Казанских ведомостей» наградили золотой медалью «Роза Мира»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Главного редактора «Казанских ведомостей» Венеру Якупову наградили золотой медалью «Роза Мира». 6 июля редактор газеты отметила свой юбилей.

Международная награда в номинации «Миротворец планеты» была присуждена редактору «за активное участие в выполнении крупных международных проектов ООН-ЮНЕСКО, а также в утверждение ценностей культуры мира, толерантности, этноконфессионального согласия и диалога цивилизаций».

Медаль за многолетний труд Венере Якуповой вручил ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», посол мира UPF, академик Энгель Тагиров.

Такая международная награда обладает высоким статусом. Ранее ей были отмечены генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, Президент Исламской Республики Иран Мохаммад Хатами, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и другие влиятельные политики, деятели науки, образования, культуры и искусства.

Секретарем Союза журналистов России Романом Серебряным Венере Абдулловне была вручена и еще одна почетная награда, медаль «100 лет Союзу журналистов России». Роман Александрович отметил, что такая юбилейная медаль, выпущенная в ограниченном количестве, вручается за большой вклад.

Венера Абдулловна Якупова является заслуженным работником культуры РТ, членом Союза писателей РТ, России, Союза журналистов России, Союза журналистов РТ, заместителем председателя Союза журналистов РТ.

Награждена премией Союза журналистов РТ им. Х. Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских татар на родину (1990 г.), почетной грамотой г. Казани за заслуги в области информации и печати (1999 г.). Победитель творческого конкурса «Крылатый барс», проводимого Министерством информации и печати РТ, за цикл публикаций «100 историй о суверенитете» в газете «Молодежь Татарстана» (1994 г.).

Лауреат республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо-2000» в номинации «Лучшие публикации года» за цикл статей под рубрикой «100 историй о суверенитете» в газете «Казанские ведомости» (2001 г.).

Удостоена медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре», медалью «За доблестный труд» (2019 г.).



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