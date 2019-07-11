Загоревшийся матрас стал причиной эвакуации жильцов пятиэтажки в Нижнекамске

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Загоревшийся в квартире на 4-м этаже матрас стал причиной эвакуации жильцов пятиэтажки в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 8.18 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 29а по улице Студенческая происходит пожар», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Пожарные ПСЧ № 63, прибывшие по вызову, выяснили, что загорелся матрас в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно вышли 14 человек, в том числе двое детей.

Меньше 10 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью потушить пожар, площадь которого составила 1 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.



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