Три человека пострадали в результате ДТП с участием малолитражки «ДЭУ» и маршрутки в Челнах

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах не поделили дорогу малолитражка «ДЭУ Матиз» и маршрутка «Форд», есть пострадавшие. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев аварии.

«Сегодня утром на Автосборочном проезде возле остановки общественного транспорта "ЗМА" столкнулись автобус "Форд" и легковушка "ДЭУ". От удара иномарку отбросило на обочину, и она выехала на газон», – поделились с агентством свидетели ДТП.

По предварительным данным, в результате аварии различные травмы получили три человека из малолитражки. Сейчас медики «скорой» осматривают пострадавших.



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