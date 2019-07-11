На Стахеевском фестивале «Верую-2019» в Нижнекамске выступили сотни артистов со всего Татарстана

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Фестиваль песни, православной музыки и слова «Верую» во второй раз состоялся в нижнекамском пригородном поселке Красный Ключ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





Событие прошло в преддверии 440-летия обретения иконы Казанской Божией Матери, в честь которой освящен престол главного храма Святоключинского православного комплекса.



В Красный Ключ съехались творческие коллективы, воспитанники воскресных школ, любители художественного слова из Казани, Болгара, Бугульмы, Набережных Челнов, Новошешминска и других уголков республики.



Замглавы мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина отметила, что сегодняшний Стахеевский фестиваль случился благодаря тому, что в прошлом году был дан хороший посыл.





«Пусть начатое дело продолжается, пусть все дальше разносится добрая весть о Нижнекамске и о нашем знаменитом Красном Ключе!» – поздравила участников и гостей фестиваля руководитель города.





Идею фестиваля выразил координатор совета по сохранению родной культуры и традиций Григорий Китанов, отметив, что если «мы чувствуем плечо друг друга, значит, жива наша культура, язык и традиции».



Дебютный фестиваль 2018 года прошел при поддержке Правительства РТ, Нижнекамского управления культуры и благодаря усилиям общественной организации «Русское общество».

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