Татар-информ

11 июля 2019, 09:32

Общество

В Казани на три дня будет закрыт для движения ряд улиц

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Общество

В Казани на три дня будет закрыт для движения ряд улиц

Временные неудобства связаны с проведением чемпионата Европы по триатлону.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Казани на три дня будет закрыт для движения ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Так, 26 июля с 10 до 12 часов и 27 июля с 10 до 14 часов будет закрыт проезд по улицам Батурина и Кремлевская набережная – от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского, ул. Дзержинского – от ул. Миславского до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского – на участке, ограниченном ул. Дзержинского, ул. Кремлевская – от Кремля до ул. Кави Наджми, по самой ул. Кави Наджми – от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная, ул. Профсоюзная – от ул. Кави Наджми до пл. 1 Мая, ул. Баумана – от пл. 1 Мая до ул. Батурина.

28 июля с 7 утра до 5 вечера для проезда транспорта также будут недоступны улицы Декабристов – в направлении Московского района до пр.Ибрагимова, пр. Ибрагимова – от ул. Чистопольская до пересечения с ул. Восстания, Сибгата Хакима – от ул. Декабристов до ул. Чистопольская, Чистопольская – от кругового движения ул. Сибгата Хакима до съезда к стадиону «Казань Арена», закрыто движение вокруг стадиона «Казань Арена», по мосту «Миллениум», по пр. Фатыха Амирхана – съезд с пр. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима, улицам Вишневского – от ул. Сибгата Хакима до ул. Николая Ершова в направлении центра, Николая Ершова и Карла Маркса – от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы, Большая Красная, Батурина – от ул. Большая Красная до Кремлевской дамбы.

Временные неудобства связаны с проведением чемпионата Европы по триатлону.

Также в связи с проведением в Казани чемпионата будет ограничено движение маломерных судов в акватории реки Казанки и изменено движение некоторых автобусных маршрутов.
 

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