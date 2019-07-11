Два человека попали в больницу после лобового столкновения «УАЗа» и «Шкоды» под Раифой

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Два человека с различными травмами попали в больницу после лобового столкновения «УАЗа» и «Шкоды» под Раифой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне около 10.30 на 9-м км автодороги Раифа – Кульбаши 29-летний водитель "Шкоды", по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения и, не успев закончить маневр, съехал на обочину», – уточнили в ГИБДД.

Водитель «УАЗа», который ехал навстречу иномарке, также попытался уйти от столкновения и стал сворачивать направо. В результате автомобили столкнулись на обочине. От удара «Шкоду» выбросило в кювет, а отечественный внедорожник стал заваливаться на бок и задел «КАМАЗ».

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир «УАЗа». Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу.



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