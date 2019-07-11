Альфия Когогина: России необходим реестр организаций, которым доверена организация детского отдыха

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности организаций отдыха детей. Пакет поправок направлен на повышение безопасности детского отдыха в России. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Как отметила депутат от Татарстана, зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Альфия Когогина, поправки повысят требования к организациям, занимающимся детским отдыхом. «Согласно законопроекту, будет создан специальный реестр проверенных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха», – сказала Когогина. По ее словам, организациям, которые не прошли проверку, предоставили недостоверные сведения или нарушили требования к организации детского отдыха, будет запрещена работа в данной сфере.

«Нарушители могут быть наказаны штрафом до 3 млн рублей. Родители смогут ознакомиться с реестром в Интернете и заблаговременно убедиться в надежности организации, которая обеспечит безопасность и качество отдыха их ребенка», – уточнила депутат.

Ожидается, что второй пакет поправок будет рассмотрен Госдумой РФ в приоритетном порядке в осеннюю сессию.

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