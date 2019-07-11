Больше трех лет условно получил житель Татарстана, который систематически избивал и унижал сына

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Больше трех лет условно получил 36-летний житель Буинского района Татарстана, который систематически избивал и унижал сына. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с марта 2018 по январь 2019 года подсудимый систематически наносил побои несовершеннолетнему сыну, а также выражался в его адрес нецензурной бранью», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Мужчину признали виновным по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.



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