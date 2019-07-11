Врачи назвали безвредную для здоровья дозу шоколада

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Ежедневно без вреда для здоровья можно употреблять полплитки темного шоколада, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Шоколад стоит есть в первой половине дня — он калориен и содержит вещества, которые мечтают заснуть. «Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Молочный и темный шоколад практически равны с точки зрения калорийности и энергетической ценности, отметила врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова. Тем не менее, темный шоколад полезнее: он содержит больше какао-бобов, а значит — больше полезных компонентов.

Биофлавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, сейчас активно изучаются учеными. Вещества положительно влияют на холестериновый обмен. Кроме того, некоторые компоненты помогают защитить печень. Шоколад также повышает настроение и дает запасы энергии.

Эксперты предупредили, что злоупотребление шоколадом может привести к набору массы тела и нарушению углеводного обмена. Не стоит также забывать о риске развития кариеса.

Всемирный день шоколада отмечается сегодня, 11 июля.

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