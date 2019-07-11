Казанцы и жители других городов ПФО выбирают отечественные автомобили чаще остальных россиян

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Жители городов Приволжского федерального округа — Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ижевска и других — предпочитают отечественные автомобили чаще, чем остальные россияне, следует из данных исследования, проведенного сервисом заказа такси «Ситимобил» и исследовательской компанией ResearchMe. Об этом сообщает РИА Новости.

На долю ПФО приходится 44% владельцев отечественных машин. При этом жители России чаще отдают предпочтение зарубежным маркам — такой ответ выбрали 67% опрошенных.

Однако треть респондентов считает, что пользоваться такси выгоднее, чем собственным автомобилем. При этом 78% тех, у кого есть машина, все равно пользуются услугами такси — треть из них делает это несколько раз в неделю.

40% опрошенных тратят на поездки на такси менее 50 рублей в месяц, 31% — от 500 до тысячи рублей, а 18% — 1 — 3 тыс. рублей ежемесячно. Содержание своего автомобиля при этом обходится россиянам дороже: четверть тратит на это 30 — 50 тыс. рублей в год, чуть менее четверти — до 30 тыс., а 17% — 51 — 80 тыс. ежегодно.

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