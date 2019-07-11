Эксперт посоветовала есть больше персиков и бананов в жару

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В жару необходимо есть больше бананов и персиков — это поможет восполнить дефицит калия в организме, возникший из-за сильного потоотделения. Об этом заявила начальник московского управления госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева, сообщает РИА Новости.

«Для восполнения недостатка полезных веществ эксперт советует употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием калия: персик, абрикос и черная смородина, банан и ананас», — рассказала Зайцева.

Специалист предложила приготовить из названных фруктов и ягод фруктовый салат. Так организм сможет получить целый комплекс полезных микро- и макроэлементов, а также витаминов.

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