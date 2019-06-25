Рустам Минниханов примет участие в заключительном заседании Госсовета Татарстана пятого созыва

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Казани сегодня состоится заключительное 49-е заседание Государственного Совета Татарстана пятого созыва с участием Президента республики Рустама Минниханова. Одним из ключевых вопросов станет отчет Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина об итогах работы за пять лет республиканского парламента.

«Планируется заключительное заседание Госсовета с вопросами, которые предложено безотлагательно рассмотреть уходящему в историю парламенту пятого созыва. На заседании мы хотели бы поблагодарить наиболее активно работающих депутатов, вручить награды», – сказал на прошедшем 4 июля заседании президиума Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Всего в повестку дня заседания внесено 29 вопросов. В частности, восемь республиканских законопроектов, в том числе два из них подготовлены ко второму чтению и шесть – к первому, а также три законодательные инициативы Госсовета РТ. Кроме того, депутаты обсудят 11 проектов федеральных законов и инициатив субъектов РФ.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету РТ из федерального бюджета бюджетных кредитов», а также изменения, которые предлагается внести в Семейный кодекс и Бюджетный кодекс РТ.

Кроме того, подготовлено обращение Госсовета РТ к Председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу продления срока, в течение которого некоммерческие садоводческие организации вправе осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии на пользование недрами.

Планируется также заслушать отчет о работе Комиссии Госсовета РТ по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, внести изменения в регламент Госсовета РТ, рассмотреть вопрос об установлении в республике Дня садовода.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.