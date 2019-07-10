Центр занятости Альметьевска выделит средства безработным на открытие собственного дела

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Центр занятости населения Альметьевска оказывает безработным гражданам единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Для получения финансовой помощи необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Альметьевска в качестве безработного гражданина, выбрать вид предпринимательской деятельности, подготовить бизнес-план и защитить его.



На днях в Альметьевском центре занятости прошло очередное заседание экспертов по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан для оказания им финансовой помощи в дальнейшем.



Экспертный совет рассмотрел бизнес-планы трех граждан. В итоге двое безработных граждан, желающих открыть студию лазерной эпиляции и фотоуслуги, защитили свои бизнес-планы.



«Для прохождения регистрации предпринимательской деятельности все они направлены в государственную налоговую инспекцию», – уточнил источник.

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