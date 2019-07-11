Нижнекамск присоединился ко всероссийской акции «Подари жизнь»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Неделя против абортов в рамках акции «Подари жизнь» стартовала в России. С 9 по 15 июля мероприятия проведут в женской консультации Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В рамках акции состоятся лекции для медиков и встречи с пациентами. Женщины смогут получить консультацию акушеров-гинекологов, психологов, а для маленьких горожан проведут конкурс рисунков на тему: «Кого вы хотите – братика или сестричку?».



Для специалистов женской консультации «Неделя против абортов» не разовая акция, работа с посетительницами женской консультации ведется постоянно. Так, на базе школы для беременных «Сонатал» проводятся занятия по программе «Школа материнства», где будущим родителям отвечают на многочисленные вопросы, связанные с беременностью и рождением ребенка. В женской консультации также открыт кабинет планирования семьи.



По данным Росстата, за последние десять лет количество абортов в России сократилось в два раза, на две трети из них снизилось число абортов не по медицинским показаниям, а по желанию женщины.



Значительное снижение абортов наблюдается в Нижнекамске. Если в 2006 году на 3214 родов пришлось 5032 аборта, то в 2018-м на 3030 родов – 950 абортов.

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