Татар-информ

11 июля 2019, 06:30

Здоровье и среда

Нижнекамск присоединился ко всероссийской акции «Подари жизнь»

Рекомендуем

Здоровье и среда

Нижнекамск присоединился ко всероссийской акции «Подари жизнь»

Для маленьких горожан проведут конкурс рисунков на тему: «Кого вы хотите – братика или сестричку?».

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Неделя против абортов в рамках акции «Подари жизнь» стартовала в России. С 9 по 15 июля мероприятия проведут в женской консультации Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В рамках акции состоятся лекции для медиков и встречи с пациентами. Женщины смогут получить консультацию акушеров-гинекологов, психологов, а для маленьких горожан проведут конкурс рисунков на тему: «Кого вы хотите – братика или сестричку?».

Для специалистов женской консультации «Неделя против абортов» не разовая акция, работа с посетительницами женской консультации ведется постоянно. Так, на базе школы для беременных «Сонатал» проводятся занятия по программе «Школа материнства», где будущим родителям отвечают на многочисленные вопросы, связанные с беременностью и рождением ребенка. В женской консультации также открыт кабинет планирования семьи.

По данным Росстата, за последние десять лет количество абортов в России сократилось в два раза, на две трети из них снизилось число абортов не по медицинским показаниям, а по желанию женщины.

Значительное снижение абортов наблюдается в Нижнекамске. Если в 2006 году на 3214 родов пришлось 5032 аборта, то в 2018-м на 3030 родов – 950 абортов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эксперт: Основная причина гибели пчел в РТ — отсутствие контактов между пчеловодами и аграриями
Новости дня
07:30
Эксперт: Основная причина гибели пчел в РТ — отсутствие контактов между пчеловодами и аграриями

Пчеловоды не всегда вовремя получают информацию об обработке полей ядохимикатами, отметил доктор биологических наук.

07:05
Рустам Минниханов примет участие в заключительном заседании Госсовета Татарстана пятого созыва

В повестку дня 49-го заседания республиканского парламента внесено 29 вопросов.

06:52
Эксперт посоветовала есть больше персиков и бананов в жару
06:30
Нижнекамск присоединился ко всероссийской акции «Подари жизнь»

Для маленьких горожан проведут конкурс рисунков на тему: «Кого вы хотите – братика или сестричку?».

05:53
Центр занятости Альметьевска выделит средства безработным на открытие собственного дела

Для получения финансовой помощи необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Альметьевска в качестве безработного гражданина.

04:24
Российский путешественник-автостопщик написал заметки о Мамадыше

Иван Ширяев был приятно удивлен гостеприимству мамадышцев: его заселили в гостиницу и выделили 10 тыс. рублей на проект «От Кореи до Карелии».

03:42
В Нижнекамске запустят эксперимент по созданию дворов без машин

По мнению чиновников, перенос парковки за пределы двора максимально положительно отобразится на безопасности населения.

02:27
Доминик Джокер станет хедлайнером пестречинского фестиваля «Скорлупино»

Программу фестиваля представят постоянный ведущий матчей «Рубина» Дмитрий Колесник и Гульфия Мутугуллина – руководитель проекта «Я – ДоброТворец».

01:37
В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Пушкин сквозь штормы судьбы»

На выставке представлены графические и живописные работы, в которых в разных техниках раскрывается содержание произведений знаменитого поэта.

00:12
Бугульминские народные подворья стали изюминкой областного Сабантуя в Пензе

На набережной города Спутник разместились деревянные избы с утварью, надворные постройки с колодцем, двор с домашней живностью.

10.07 23:58
Регистрацию на деловую программу чемпионата мира WorldSkills продлили до 22 июля

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

10.07 23:50
В Тукаевском районе Татарстана по поручению экологов модернизированы очистные сооружения

За сброс неочищенных хозяйственно-бытовых вод за границы землепользования в Автограде было оштрафовано предприятие.

10.07 23:42
Жители Нижнекамска оценят предварительный дизайн улицы Баки Урманче

Планируется, что на улице расположатся семь зон отдыха, на каждой – по несколько пилонов.

10.07 23:32
Ученые предложили способ защиты климата Земли
10.07 23:08
Минтруд РТ: Вторую неделю подряд в Татарстане наблюдается сокращение числа безработных

За неделю число безработных в республике сократилось до 11 тыс. 271 человека.

10.07 22:59
В Альметьевске стартовал Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019

Лучших специалистов трудоустроят в ведущие нефтегазовые компании РФ и стран ближнего зарубежья, студенты получат возможность пройти в них практику.

10.07 22:53
В Елабуге открыли II фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»

В течение пяти дней на Шишкинских прудах будут звучать музыкальные произведения от традиционной классики до джаза и авторской песни.

10.07 22:43
СМИ: жители России стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году
10.07 22:40
Казанский художник и архитектор Тимофей Зверко представит в «Смене» выставку «Непрерывность»

Художественный проект «Непрерывность» Тимофея Зверко включает две графические серии, объединенные общим сюжетом и двумя мокьюментари текстами.

10.07 22:32
Чистополь встретил участников нового заезда проекта «Танцевальная деревня»

Новый сезон «Танцевальной деревни» открылся в Чистополе.

10.07 22:23
Минтруд РТ: Третью неделю подряд в ряде моногородов Татарстана сокращается число безработных

За неделю в четырех моногородах республики количество признанных безработными сократилось до 2431 человека.

10.07 22:10
В России могут разрешить продавать драгоценности онлайн
10.07 22:04
«Чистый берег» зовет добровольцев: природоохранная акция стартует в Татарстане

Ежегодная природоохранная акция по расчистке берегов водоемов от мусора в этом году начнется с озера Лесное в Казани.

10.07 21:56
Сто баллов на ЕГЭ набрали 13 выпускников лицеев Казанского федерального университета

В Лицее имени Н.И. Лобачевского экзамены на сто баллов сдали семь учащихся, а в IT-лицее – шесть.

10.07 21:48
Опрос: Больше трети российских школьников проведут летние каникулы в деревне или на даче
События