Российский путешественник-автостопщик написал заметки о Мамадыше

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Камышинский путешественник Иван Ширяев, прославившийся на всю Россию проектом «От Кореи до Карелии», написал заметки о Мамадыше. Город на Вятке стал 622-м городом в списке населенных пунктов, которые посетил турист. Цель Ивана – объехать все 1122 города России, пишет газета «Нократ».



Заметки о городах Иван Ширяев пишет на странице своей группы в социальной сети. Так, в своем посте он сообщил, что уже на трассе при въезде в Мамадыш его встретили сразу на двух машинах – музейщики и телевизионщики.



Когда глава Мамадышского района Анатолий Иванов узнал, что через его город пройдет маршрут проекта «От Кореи до Карелии», решил оказать содействие камышинскому путешественнику.





Иван был приятно удивлен гостеприимству мамадышцев. Если в других городах ему приходилось ночевать в пожарных частях, то здесь его заселили в гостиницу. Кроме того, для гостя города организовали специальную экскурсию.



В течение всего дня его сопровождала местный краевед Гуляндам Давыдова, благодаря которой путешественник увидел не только «парадное лицо» города, но и его интересные задворки, а также узнал о местных легендах.



«А еще попробовал блюда лучших ресторанов Мамадыша. Анатолий Петрович, несмотря на занятость, уделил мне время и внимание. Главу настолько впечатлил мой проект, что он выделил 10 тыс. рублей на его поддержку. На ночь меня вписали в гостиницу ледового дворца», – рассказал Иван.



Камышинский путешественник решил также написать о кряшенах. Возможно, на это его сподвиг приближающийся юбилейный фестиваль «Питрау», о котором он также узнал от местных краеведов.



«Анатолий Петрович – татарин-кряшен. Кряшены сохранили древний татарский язык от влияния на него арабского и фарси», – провел ликбез для своих подписчиков Ширяев.



На память о Мамадыше у туриста также осталась бейсболка с изображением герба района и игрушка Снеговин (нечто между снеговиком и пингвином), символ проходящего зимой фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ.

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